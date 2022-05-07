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    Mide bulandıran olay! Sapık okul öğretmeni 13 öğrenciyi taciz etti

    İstanbul’da bir ilköğretim okulu öğretmeni, 13 öğrenciyi taciz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sapık hakkında 269 yıl hapis istendi.

    Şimdi yandı!

    İstanbul Fatih'teki Atik Ali İlkokulu'nda öğrencilerine tacizde bulunduğu ve ailelerine söylememeleri için tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkında 269 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 öğrencinin Atik Ali İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi oldukları ve şüpheli M.B'nin (50) de bu sınıfta öğretmen olduğu belirtildi.

    ÖĞRENCİYİ TEHDİT ETTİ
    Şüphelinin bir öğrencisinin farklı zamanlarda ve birden fazla kez, vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu, dizlerine oturttuğu ve "Annene sana dokunduğumu söylersen seni döverim" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Öğretmen M.B. iddiaları reddetti.

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    Kim bu ’sızma’lar!
    Haberler Yaşam Mide bulandıran olay! Sapık okul öğretmeni 13 öğrenciyi taciz etti
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