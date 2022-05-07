Komşususun kedisini kutuya koyarak Büyükçekmece’deki boş bir arsaya bırakırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 24 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede yaşayan bir kadının 9 yıldır baktığı Minnoş isimli kedisi site bahçesine çıktıktan bir süre sonra gözden kayboldu. Kedisinin eve dönmemesi üzerine kadın komşusu ile beraber siteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR
Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşdelen'in, 'Minnoş'u evine soktuğunu ve daha sonra da bir kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın şüphelenerek, komşusunun kapısına gitti. Taşdelen olayı inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. İsmail Taşdelen'in eşi Sümeyye Taşdelen'in karakoldaki ifadesinde ise "Sokak kedileri sürekli duvarımıza tuvaletini yapıyor. Bir kafesin içine koyduktan sonra Güzelce'de bulunan boş bir arsaya bıraktık" dedi. Sosyal medyada birçok kişi, Taşdelen ailesine "Pisikopat" eleştirisi yaptı.