Komşususun kedisini kutuya koyarak Büyükçekmece’deki boş bir arsaya bırakırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı





SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Kayıtlarda, yan bloğunda oturan İsmail Taşdelen'in, 'Minnoş'u evine soktuğunu ve daha sonra da bir kafes ile dışarı çıktığını gördü. Bunun üzerine kadın şüphelenerek, komşusunun kapısına gitti. Taşdelen olayı inkar ederek kadını kapısından kovdu. Bunun üzerine kadın polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. İsmail Taşdelen'in eşi Sümeyye Taşdelen'in karakoldaki ifadesinde ise "Sokak kedileri sürekli duvarımıza tuvaletini yapıyor. Bir kafesin içine koyduktan sonra Güzelce'de bulunan boş bir arsaya bıraktık" dedi. Sosyal medyada birçok kişi, Taşdelen ailesine "Pisikopat" eleştirisi yaptı.

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