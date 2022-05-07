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    • Yaşam
    • 08.05.2022 05:47
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    • 08.05.2022 05:47
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    Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! 3 yaralı

    Tekirdağ'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta durmayarak geçti. İhlal yapan araç karşı yönden gelen panelvan minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

    Kırmızı ışık ihlali pahalıya patladı! 3 yaralı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, panelvan minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

    Kaza, gece yarısı Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri eski şifa ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, karşı yönden gelen ve Kazımiye Mahallesi'ne sapan T.A. idaresindeki panelvan minibüsle çarpıştı.

    Kaza sonrası araçlarda bulunan 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı sonrası yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü E.B.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. E.B.'nin ehliyetine 6 ay el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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