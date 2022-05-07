Kafaya bak! Aşkları ölümsüz olsun diye Antalya Olimpos Antik Kenti'nde Opuntia türü kaktüslere isimlerini yazıp şekil çizdiler

Sürekli kaktüslerin yanından geçtiğini belirten Tahsin Çelik, "Bu ne mantık diye sürekli sitem ediyorum. Rahatsızım bundan. Her sabah işe gitmek için önünden geçtiğim kaktüslerin halini görünce üzülüyorum. İnanışa göre oraya isimlerini yazanların aşkları ölümsüz oluyormuş" diye konuştu.