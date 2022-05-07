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    İzmirli Hasan Karadişoğlu 79 model klasik aracını streç filmle kaplayarak koruyor

    İzmirli Hasan Karadişoğlu, 79 model klasik aracını streç filmlere sararak koruyor. Sadece özel günlerde kullanıyor... İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Streç film!

    Böyle klasik otomobil sevdası görülmedi. İzmir'in Tire İlçesi'nde yaşayan Hasan Karadişoğlu, 79 model otomobiline hem kol kanat hem de streç film gerdi! Karadişoğlu, klasik aracını streç filmlere sararak koruduğunu söyledi. Sadece özel günlerde kullandığını belirtti. Arabasını incelemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini kaydetti. Otomobile gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. Şu an aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. "Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık" dedi.



    KATE KULLİ
    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri cimrilikte sınır tanımadı. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın asistan ilanı tepki topladı! Middleton, Kensington Sarayı'nda çalışması için özel asistan aramaya başladı. Asistanın yıllık 27 bin sterlin maaş alacağı vurgulandı. Ancak bu para ile İngiltere gibi bir ülkede geçinmek imkansızdı. İş tanımında verilen özelliklere göre Middleton'ın özel asistanının haftada 37 saat çalışacağı vurgulandı. Ancak ilanı görenler sert çıktı: Bu tamamen emek sömürüsü..



    SOYGUN MODASI
    Fransa'nın başkenti Paris'e hırsızlar dadandı. Önceki gün 4 hırsız Vendome Meydanı yakınlarındaki Chanel mağazasına silahlarıyla daldı. Milyonlarca euroluk mücevher çaldı. Ardından kayıplara karıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Bulgari mağazasından 10 milyon euro'luk mücevher çalınmıştı.



        KABAEVA YAPTIRIMI
        AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletme kararı aldığı iddia edildi. Bu kararların Rus lider Putin'in özel hayatını da kapsayacağı belirtildi. Putin'in sevgilisi ve 4 çocuğunun annesi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva'nın yaptırım listesine alınacağı öğrenildi. Sadece Kabaeva değil, 8 kadının daha listede olacağına dikkat çekildi. Listede, Rus Ortodoks Kilisesi'nin başı Patrik Kirill'in de adı geçti. Bu arada Putin ve Kabaeva'nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. Ancak ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.



        DEMİRLİYO'RUS'
        Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen ve Rus milyarder Alexander Abramov'a ait olan "Titan", Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi. 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik Mahallesi açıklarına demirledi. İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor salonu, jakuzi, sinema salonu, mini plaj ve buna benzer birçok alan yer alıyor. 2010 yılında üretilen, 100 milyon dolar değerindeki 14 misafir ve 19 mürettebat kapasiteli yat, saatte ise tam16 knot hıza ulaşabiliyor.



        ORDU'YA GELİN
        Ordu Korgan'da yaşayan Hasan Candur, çalışmak için Nijerya'ya gitti. Martine Senagnon ile tanışan Candur, sevgilisine evlilik teklif etti. "Evet" yanıtını alınca Martine ile Ordu'ya geldi. Çift, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle birlikte dünya evine girdi. Nijeryalı Martine ise gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.



            TURİST
            Pandeminin seyrinin düşüşe geçmesiyle İstanbul'da yine hareketlilik başladı. Sultanahmet ve Ayasofya meydanları, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı ve Gülhane Parkı gibi birçok turistik bölgeyi içerisine alan Tarihi Yarımada'da turist yoğunluğu yaşandı. En kalabalık noktalardan biri de Topkapı Sarayı'nın kapısıydı. Saray girişinde uzun kuyruklar oluştu.



            ÜNLÜ MODACIYA ŞANTAJ
            Ünlü modacı Eda Güzelcik, sahibi olduğu şirket için bir basın bülteni hazırlatmasını istediği tasarımcı Eda Yenen'le iletişime geçti. Bir süre sonra Eda Yenen tarafından şantaja maruz kaldığını ileri süren Eda Güzelcik, isyan etti. Güzelcik'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tasarımcı Eda Yenen ise iddiaları reddetti ve modacının parasını ödemediğini belirtti.
            Dilek YAMAN DEMİR



            DİLENEN KIZINI ZİNCİRLEDİ
            Adana'da, sürekli evden kaçıp, trafik ışıklarında dilenen ve topladığı parayla uyuşturucu kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki V.C, annesi Semire M. (39) tarafından yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirlendi. Bir ay bağlı kalan V.C.'nin sesini duyan komşuların ihbarı üzerine polis eve gelen polis, kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan anne Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken V.C., yurda yerleştirildi. Anne Semire M., "Amacım kızımı korumaktı. Sürekli evden kaçıp esrar içiyordu. Arkadaşında kalıyor eve gelmiyordu. Bizi dinlemediği için zincirlemek zorunda kaldım" dedi.
            Ziya RAMOĞLU



                1.3 MİLYON DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 1 milyon 316 bin 727 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 673'er, 8 bilenler 251'er, 7 bilenler 49'ar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.



                84 YILLIK TECRÜBE
                Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan Walter Orthmann, 84 yıl aynı şirkette çalışarak Guinness dünya rekorunu kırdı. 1938 yılında nakliye asistanı olarak girdiği tekstil şirketinde satış müdürü pozisyonuna yükselerek 84 yıldır çalışan 100 yaşındaki Walter Orthmann, kendini "hevesli ve istekli bir öğrenci. Şimdilerde ise çok tecrübeli ve mutlu" olarak tanımladı.

                SÜPER BABA
                Erzurum'da C.A, 6'ncı kattan yere düşmeye başladı. Apartmanın girişinde bulunan Ahmet Ceylan, bir hamleyle küçük kızı kurtardı. 15 gün yoğun bakımda kalan C.A, dün normal servise alındı. İlk ziyaretçisi ise Ceylan'dı. Küçük kızın babası Recep A. ise "Ahmet artık bizim babamız" ifadesini kullandı.

                İKİ ŞARJÖRLÜ VAHŞET
                Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan Cihan Türkmen, kendisine borç verdikten sonra parasını isteyen ortağı Selçuk Seca Arslan, karısı Songül Arslan ile 11 ve 13 yaşındaki çocuklarını kurşun yağmuruna tuttu. Selçuk Seca ve Songül Arslan olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 13 yaşındaki kızı da ağır yaralandı. Arslan ailesinin üzerine 2 şarjör mermi boşaltan Türkmen hakkında, iki kez 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 30 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
                Dilhan DUMANOĞLU

                KOCAMAN DEHŞET
                İstanbul Ataşehir'de aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç, dün öğle saatlerinde İsmet İnönü Parkı'nda tartışmaya başladı. Sinirlenen koca, eşinin 'Yapma yapma' demesine rağmen defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Caninin ellerini ve bıçağı çimene sildiği görüldü. Yakalanan Tuncay Kılıç'a çevredekiler linç girişiminde bulundu. Polis, saldırganı güçlükle zırhlı araca bindirdi.

                AİLELER ÇATIŞTI
                Kilis Musabeyli'de Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tikli ve Halil Erdem arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Kavga sırasında Erdem, av tüfeği ile aralarında husumet bulunan ailenin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Halil, Mehmet ve Ercan Tilki yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Halil Tilki, kurtarılamadı. Katil, gözaltına alındı.

                VAKA SAYISI BİN 743
                Türkiye'de dün 135 bin 316 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 743 kişinin testi pozitif çıktı. 7 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 239 kişi ise iyileşti.

                KRİPTO SADAKA OLMAZ
                Diyanet dijital paraya noktayı koydu: Fitre ve zekat verilirken kullanılamaz.

                PCR testi kaldırıldı
                Sağlık Bakanlığı genelgesi: Ameliyat öncesinde artık PCR testi istenmeyecek.

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                Kim bu ’sızma’lar!
                Haberler Yaşam İzmirli Hasan Karadişoğlu 79 model klasik aracını streç filmle kaplayarak koruyor
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