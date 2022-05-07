İzmirli Hasan Karadişoğlu 79 model klasik aracını streç filmle kaplayarak koruyor





84 YILLIK TECRÜBE

Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan Walter Orthmann, 84 yıl aynı şirkette çalışarak Guinness dünya rekorunu kırdı. 1938 yılında nakliye asistanı olarak girdiği tekstil şirketinde satış müdürü pozisyonuna yükselerek 84 yıldır çalışan 100 yaşındaki Walter Orthmann, kendini "hevesli ve istekli bir öğrenci. Şimdilerde ise çok tecrübeli ve mutlu" olarak tanımladı.



SÜPER BABA

Erzurum'da C.A, 6'ncı kattan yere düşmeye başladı. Apartmanın girişinde bulunan Ahmet Ceylan, bir hamleyle küçük kızı kurtardı. 15 gün yoğun bakımda kalan C.A, dün normal servise alındı. İlk ziyaretçisi ise Ceylan'dı. Küçük kızın babası Recep A. ise "Ahmet artık bizim babamız" ifadesini kullandı.



İKİ ŞARJÖRLÜ VAHŞET

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan Cihan Türkmen, kendisine borç verdikten sonra parasını isteyen ortağı Selçuk Seca Arslan, karısı Songül Arslan ile 11 ve 13 yaşındaki çocuklarını kurşun yağmuruna tuttu. Selçuk Seca ve Songül Arslan olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 13 yaşındaki kızı da ağır yaralandı. Arslan ailesinin üzerine 2 şarjör mermi boşaltan Türkmen hakkında, iki kez 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 30 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilhan DUMANOĞLU



KOCAMAN DEHŞET

İstanbul Ataşehir'de aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç, dün öğle saatlerinde İsmet İnönü Parkı'nda tartışmaya başladı. Sinirlenen koca, eşinin 'Yapma yapma' demesine rağmen defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti. Caninin ellerini ve bıçağı çimene sildiği görüldü. Yakalanan Tuncay Kılıç'a çevredekiler linç girişiminde bulundu. Polis, saldırganı güçlükle zırhlı araca bindirdi.



AİLELER ÇATIŞTI

Kilis Musabeyli'de Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tikli ve Halil Erdem arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Kavga sırasında Erdem, av tüfeği ile aralarında husumet bulunan ailenin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Halil, Mehmet ve Ercan Tilki yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Halil Tilki, kurtarılamadı. Katil, gözaltına alındı.



VAKA SAYISI BİN 743

Türkiye'de dün 135 bin 316 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bin 743 kişinin testi pozitif çıktı. 7 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 239 kişi ise iyileşti.



KRİPTO SADAKA OLMAZ

Diyanet dijital paraya noktayı koydu: Fitre ve zekat verilirken kullanılamaz.



PCR testi kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı genelgesi: Ameliyat öncesinde artık PCR testi istenmeyecek.

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