İzmirli Hasan Karadişoğlu 79 model klasik aracını streç filmle kaplayarak koruyor

Böyle klasik otomobil sevdası görülmedi. İzmir'in Tire İlçesi'nde yaşayan Hasan Karadişoğlu, 79 model otomobiline hem kol kanat hem de streç film gerdi! Karadişoğlu, klasik aracını streç filmlere sararak koruduğunu söyledi. Sadece özel günlerde kullandığını belirtti. Arabasını incelemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini kaydetti. Otomobile gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. Şu an aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti. "Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık" dedi.
KATE KULLİ
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri cimrilikte sınır tanımadı. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın asistan ilanı tepki topladı! Middleton, Kensington Sarayı'nda çalışması için özel asistan aramaya başladı. Asistanın yıllık 27 bin sterlin maaş alacağı vurgulandı. Ancak bu para ile İngiltere gibi bir ülkede geçinmek imkansızdı. İş tanımında verilen özelliklere göre Middleton'ın özel asistanının haftada 37 saat çalışacağı vurgulandı. Ancak ilanı görenler sert çıktı: Bu tamamen emek sömürüsü..
SOYGUN MODASI
Fransa'nın başkenti Paris'e hırsızlar dadandı. Önceki gün 4 hırsız Vendome Meydanı yakınlarındaki Chanel mağazasına silahlarıyla daldı. Milyonlarca euroluk mücevher çaldı. Ardından kayıplara karıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında da Bulgari mağazasından 10 milyon euro'luk mücevher çalınmıştı.