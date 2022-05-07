19 yaşındaki Asiye Nur Atalay öldüren Ümit Karakoyun'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Esenler'de Asiye Atalay, sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadını saplantılı olan Ümit Karakoyun'un öldürdüğü kesinleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen Karakoyun, dün sabah yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.
TARTIŞMA ÇIKTI
Ümit K., polislere verdiği ilk ifadesinde korkunç gerçeği anlattı: Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım.