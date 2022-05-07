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    19 yaşındaki Asiye Nur Atalay öldüren Ümit Karakoyun'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul’da 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay, silahla vurularak öldürüldü. Genç kadını öldüren Ümit Karakoyun’un kan donduran ifadesi ortaya çıktı: İstanbul’da bir ilköğretim okulu öğretmeni, 13 öğrenciyi taciz etti. Sapık hakkında 269 yıl hapis istendi Kıskanıyordum aldattığını düşündüm öldürdüm...

    Kıskandım öldürdüm!

    Esenler'de Asiye Atalay, sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadını saplantılı olan Ümit Karakoyun'un öldürdüğü kesinleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen Karakoyun, dün sabah yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.



    TARTIŞMA ÇIKTI
    Ümit K., polislere verdiği ilk ifadesinde korkunç gerçeği anlattı: Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım.

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    Kim bu ’sızma’lar!
    Haberler Yaşam 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay öldüren Ümit Karakoyun'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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