19 yaşındaki Asiye Nur Atalay öldüren Ümit Karakoyun'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı





TARTIŞMA ÇIKTI

Ümit K., polislere verdiği ilk ifadesinde korkunç gerçeği anlattı: Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım.

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