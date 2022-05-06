Kripto vurgunu yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in hakim karşısına çıkan ağabeyinden şaşırtan savunma

Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı! Şirketin CEO'su görünen Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı binlerce dolarla Arnavutluk'a kaçtı! Kaybın öncelikle 2 milyar dolar olduğu açıklandı! Kırmızı bültenle aranan Özer hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre CEO'nun 2 bin 27 mağduru toplam 356 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı! İddianamede, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan 'thodex. com' isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının bloke edildiği ve uzun süre hesaplarına giremediği vurgulandı. Hatta kullanıcılar, "Sistemde bakım çalışması var" denilerek oyalandı. 21 sanık hakkında 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ve sanıklar dün hakim karşısına çıktı.