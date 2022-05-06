Kripto vurgunu yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in hakim karşısına çıkan ağabeyinden şaşırtan savunma

Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı! Şirketin CEO'su görünen Faruk Fatih Özer, müşterilerden topladığı binlerce dolarla Arnavutluk'a kaçtı! Kaybın öncelikle 2 milyar dolar olduğu açıklandı! Kırmızı bültenle aranan Özer hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre CEO'nun 2 bin 27 mağduru toplam 356 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı! İddianamede, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan 'thodex. com' isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının bloke edildiği ve uzun süre hesaplarına giremediği vurgulandı. Hatta kullanıcılar, "Sistemde bakım çalışması var" denilerek oyalandı. 21 sanık hakkında 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ve sanıklar dün hakim karşısına çıktı.
İTİBAR SUİKASTIYMIŞ
Sanıklar arasında Özer'in ağabeyi Güven Özer de vardı. Ağabey Özer'in savunması ise herkesi şaşırttı: Suçlamaları kabul etmiyorum. Kardeşim için 'İnsanları dolandırıp kaçtı' deniyor. Ancak birileri itibar suikastı gerçekleştirdi. Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir, burada mağdur olan Thodex ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.
ABLANIN DA HABERİ YOKMUŞ
Güven Özer, aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu belirtti. Abla Serap Özer ise "Hesabımdaki 125 milyon liradan haberim yok" dedi.