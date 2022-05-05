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    • Yaşam
    • 06.05.2022 00:12
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    • 06.05.2022 00:30
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    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir tuhaf olay! Sakince araçlarını park edip yumruk yumruğa kavga ettiler

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Hatalı sollama nedeniyle iki araç arasında başlayan kavga büyüyünce iki araç sahibi araçlarını park edip yumruk yumruğa kavga etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    DHA
    Araçlarını park edip yumruk yumruğa kavga ettiler

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, hatalı sollama nedeniyle durdurdukları araçlarından inen iki grup tekme- tokat kavga etti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu ayırırken, kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, 2 Mayıs günü Kandıra ilçesinde meydana geldi.

        İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı.

        İki araç yol kenarında dururken, araçlardan inen 2'şer kişi kavga etmeye başladı. 4 kişi tekme- tokat kavga ederken, otomobilden inen bir kadın ise kavga edenlere engel olmaya çalıştı.

        Bu sırada kavga eden kişilerin yakınları da başka bir araçla olay yerine gelerek kavgaya karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavga edenlere müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavga anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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        Haberler Yaşam Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir tuhaf olay! Sakince araçlarını park edip yumruk yumruğa kavga ettiler
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