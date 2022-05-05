Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir tuhaf olay! Sakince araçlarını park edip yumruk yumruğa kavga ettiler

Bu sırada kavga eden kişilerin yakınları da başka bir araçla olay yerine gelerek kavgaya karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavga edenlere müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavga anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.