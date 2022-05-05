Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar! Dönüş bileti bulamadı işten kovuldu! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayıp işine iki gün üst üste gitmediği için tazminatsız kovulan işçinin mağdur edildiğine hükmetti. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonları, memlekete gitme telaşı sardı. Özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışan genç, bir senenin ardından otobüsle memkeletine gitti. Bayram dönüşü otobüs bileti bulamayan engelli işçi, gecikmeli gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı.
Devamsızlık sebebiyle tazminatsız işten kovulan engelli işçi, hukuk mücadelesi başlattı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, söz konusu şirkette 4 yıl 11 ay 29 gün boyunca yoğun bir iş temposuyla çalışmış olduğunu, haklı sebep ve ihbarda bulunulmaksızın işten çıkarıldığını öne sürdü. Vücut fonksiyonlarının yüzde 40'ını kullanamadığını, davacının dini ve milli bayram denilmeden çalıştırıldığını ve bu dönemlerin ücretlerinin ödenmediğini, işveren tarafından yıllık izin verilmediği gibi, yıllık izin ücreti de ödenmediğini, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca işyeri müdürü tarafından sürekli hor görüldüğünü, hakaret edildiğini dile getirdi.
Engelli olması sebebiyle işten çıkarmak için sürekli bir bahane arandığını ve hakkını araması engellenmeye çalışıldığını, işyerinde uygulanan mobbing sonucu manevi zarar görmesi sebebiyle 5 bin TL manevi tazminat talebinin kabul edilerek davacının zararlarının karşılanması gerektiğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla çalışma alacağı ile genel tatil alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.