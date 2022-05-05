Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar! Dönüş bileti bulamadı işten kovuldu! Kıdem ve ihbar tazminatı...





Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararda, davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Davalı işveren davacının işyerine mazeretsiz olarak 2 iş günü arka arkaya gelmemesi sebebiyle iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Davacı 08.10.2014 tarihinde bayram dönüşü bilet bulamadığını, annesinin işyeri yetkilisini arayıp bilgi verdiğini, bindiği aracın arızalandığını şehre geç saatte geldiğinden işe gidemediğini iddia etmiştir. Davacının ustası olduğunu belirten davalı tanığı da davacının annesinin telefon açtığını ve davacının bilet bulamadığını işe bir gün sonra geleceğini söylediğini, ertesi gün işyerine davacının gelmediğini, sabaha karşı 05.00 sıralarında davacının Bolu'da trafikte olduğunu belirten mesaj attığını beyan etmiştir. Davacının bilet bulamaması sebebiyle işe gelememesi ve bu durumu işveren yetkilisine bildirmesi sonucunda işe gelmemesinin haklı bir sebebe dayandığı açıktır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-g maddesi uyarınca işverenin haklı sebeple iş akdini feshinde aranan işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü devamsızlık yapması şartı somut olayda gerçekleşmemiştir. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda davacının ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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