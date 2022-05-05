Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.05.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2022 10:03
    ABONE OL

    Çuvallarla altın çaldılar! Beykoz'da kuyumcuda milyonluk soygun

    İstanbul Beykoz'da bulunan bir kuyumcuya giren hırsızlar ellerinde bulunan çuvallara kilolarca altın doldurarak kaçtı. Milyonluk hırsızlık sonrası olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, biri kadın 4 şüpheliyi yakaladı.

    Çuvallarla altın çaldılar! Kuyumcuda milyonluk soygun

    Beykoz'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve başka suçlardan aranan 4 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.



    Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan 2022 tarihinde hırsızlık meydana geldi. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların işyerinin kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, yaptıkları uzaktan kumanda ile kolayca açtıklarını belirlendi.



    Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

        6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
        Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.

        BİRİ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
        Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AYNI EVDE KALDIKLARI ARKADAŞLARIDA AZILI SUÇLU ÇIKTI
        Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adaylık savaşında bir ihtimal daha var!
        Haberler Yaşam Çuvallarla altın çaldılar! Beykoz'da kuyumcuda milyonluk soygun
            SON DAKİKA