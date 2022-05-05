Çuvallarla altın çaldılar! Beykoz'da kuyumcuda milyonluk soygun

Beykoz'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve başka suçlardan aranan 4 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.