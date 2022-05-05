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    İngiltere'nin bir numaralı uyuşturucu baronu Alex Male'yi İstanbul'da Türk polisi enseledi!

    Alex Male, İngiltere’nin bir numaralı uyuşturucu baronuydu! Sahte pasaportla önce Lizbon’a, ardından İstanbul’a uçtu. Ancak havalimanında Türk polisinin dikkati sayesinde oyunu son buldu! Paketlenip gönderildiği Portekiz’de hapse kondu. İngiliz istihbaratının açıklaması övgü doluydu: Harika bir operasyon.

    ’Baron’u patladı!

    Türk polisi, İngiltere'nin en çok aranan suçlusunu enseledi! Dünyayı titreten operasyon, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti. 29 yaşındaki Alex Male, İngiltere'nin en azılı suçlularından biriydi. Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçundan aranan Male, 2020'de kefaletle serbest kaldıktan sonra İspanya'ya firar etti. Ülkenin lüks Costa del Sol beldesinde saklandığı düşünülen Male, 29 Nisan günü Portekiz'in Lizbon kentinden İstanbul'a geldi. Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla ülkeye giriş yapmak istedi.



    Pasaport kontrolünden geçerken yakayı ele verdi! Türk polisinin dikkati sayesinde belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Male, Lizbon'a geri gönderildi! Portekiz Sınır ve Göçmenlik Dairesi (SEF) İngiliz kaçağın tutuklandığını söyledi. Uyuşturucu dağıtımı için şifreli bir iletişim platformu kullandığı belirlenen Male'in yakalanması tüm dünyada ses getirdi! İngiliz istihbaratı, operasyonu harika bir gelişme olarak değerlendirdi. Ulusal Suç Ajansı Uluslararası İrtibat Görevlisi Phil Robinson da Türk yetkililere övgüler dizdi.



    KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
    İngiliz Alex Male, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. 2020'de serbest kaldı. Bu sırada Portekiz'e kaçtı! Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Male'yi Türk polisi yakaladı.
        Aralarında diyalog yok
        Haberler Yaşam İngiltere'nin bir numaralı uyuşturucu baronu Alex Male'yi İstanbul'da Türk polisi enseledi!
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