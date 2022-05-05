İngiltere'nin bir numaralı uyuşturucu baronu Alex Male'yi İstanbul'da Türk polisi enseledi!





Pasaport kontrolünden geçerken yakayı ele verdi! Türk polisinin dikkati sayesinde belgelerinin sahte olduğu tespit edildi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Male, Lizbon'a geri gönderildi! Portekiz Sınır ve Göçmenlik Dairesi (SEF) İngiliz kaçağın tutuklandığını söyledi. Uyuşturucu dağıtımı için şifreli bir iletişim platformu kullandığı belirlenen Male'in yakalanması tüm dünyada ses getirdi! İngiliz istihbaratı, operasyonu harika bir gelişme olarak değerlendirdi. Ulusal Suç Ajansı Uluslararası İrtibat Görevlisi Phil Robinson da Türk yetkililere övgüler dizdi.