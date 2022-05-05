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    Evli olan Antalyalı Mürsel ile ABD’li Anna taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği bebeklerine kavuştular

    Antalyalı Mürsel ile ABD’li Anna, 2020’de evlendi. İkili, geçen ay Ukrayna’ya gitti. Taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği bebeklerine kavuştuklarını müjdeledi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan habeler...

    Vay ’Anna’sını

    Aşk ne mesafe ne de engel tanıdı! Antalyalı Mürsel Mistanoğlu, 2020'de Facebook'taki arıcılık grubunda ABD'li Anna Campisi ile tanıştı. Uzun süre mesajlaşan ikili, aşk yaşamaya başladı. Mürsel ve Anna, ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlilik kararı aldı. Sevdiği kadın uğruna her şeyi göze alan Mürsel, ABD'ye taşınıp yeni bir hayata başladı. Aşklarını tüm dünyanın konuştuğu ikili ocak ayında bebek beklediklerini açıkladı. Ancak Mürsel ve Anna ikilisinin macerası bununla da kalmadı! Çünkü çiftin bebeklerini doğuracak olan taşıyıcı anne Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Çift, soluğu Polonya'da aldı. 11 Nisan'da dünyaya gelen ve Gökhan John ismi verilen bebek Ukrayna'da gözlerini açtı. Sınırı geçen Anna, kısa sürede bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anna, Instagram hesabından "Oğlumuza kavuştuk, mutluyuz" paylaşımı yaptı.



    KÜÇÜK SAVAŞÇI
    Artvin'de Elif Yoğurtçu, üçüzlerine 25 haftalık hamileyken rahatsızlandı. Doğuma alındı. Ancak Umay ve Simay, hayata tutunamadı. 715 gram doğan Miray bebek ise hayata sımsıkı sarıldı. 4 kez bağırsak 2 kez de göz ameliyatı olan bebek, 299 gün yoğun bakımda kaldı. Bu sürede 3 kilo 260 grama ulaştı. Dün de hastaneden ayrıldı. Anne Yoğurtçu, "O bize hayat dersi verdi" diyerek mutluluğunu anlattı.



    ÇOK GÜZEL OL'MUŞ'!
    Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Muş Ovası'nda laleler çiçek açtı. Ziyaretçiler, 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleleri görmek için birbirleriyle yarıştı. İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler soluğu Muş Ovası'nda aldı. Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş'a geldik. Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi" açıklaması yaptı.



        BURSA'YI UMUTMAMIŞ
        Bursa'da Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz ile 11 yıllık dostluğu yürekleri ısıttı. Yaren leyleğin önceki yıl dünyaya getirdiği yavrularının hepsi halkalandı. En küçük yavrusu olan Beşnumara ise vericiyle takip altına alındı. Ancak önceki gün heyecan veren bir gelişme yaşandı. Yaren leyleğin Umut isimli yavrusunun doğduğu köye geri döndüğü ortaya çıktı!



        KANLI PUSU
        Diyarbakır'da emlakçılık yapan Abdurrahman Dağ'ın kullandığı araca kimliği belirsiz kişilerce kaleşnikof silahlarla saldırı düzenlendi. Gece yarısı yapılan saldırıda, araçtaki Dağ'ın eşi Gariban Dağ ile kızı Naime Dağ hayatını kaybetti. Saldırıda Abdurrahman Dağ ve iki çocuğu ise yaralandı. Saldırganların 3 kişi olduğu açıklandı. Muhsin Tan, "Köy çıkışında çapraz ateşe tutuyorlar. Ailenin tamamını katletmek için" ifadesini kullandı.

        SULTAN'I KİM ÖLDÜRDÜ
        Ankara'da 2 çocuk annesi Sultan Irmak 1 yıl önce eşinden boşandı. B.E.T ile yaşamaya başladı. Ailesi haber alamayınca polise ihbar yaptı. Eve giden ekipler Sultan Irmak'ın evde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Talihsiz kadının öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.



            BU ÖLÜM ARAŞTIRILMALI
            Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi. ABD'deki Dallas Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Yurt odasında can verdi. Kafasından vurulduğu belirlendi. Ağabeyi "İntihar ettiğine inanmıyoruz. Sosyal medya hesapları kapatılmış. Kardeşim öldürülmüş olabilir" dedi.



            AH EVLAT
            Kayseri'de Muhammet Mustafa Kulacu, çoban babanın evladıydı. Zor şartlarda üniversiteye girmeyi başardı. Kickboks'ta madalyalar kazandı. Antrenman için yola çıktı. "Yan baktın" diyen Y.E.A. tarafından bıçaklandı. Kurtarılamadı. Ondan geriye eldivenleri ve ödülleri kaldı.



            SON FOTOĞRAF
            İstanbul'da Erdem Çağlar ve iki arkadaşı, dün sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar, denize düştü. Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.



                59 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 59 milyon 108 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 187 bin 913'er lira, 4 bilenler bin 898'er lira, 3 bilenler 135'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                545 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 545 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 652'şer, 4+1 bilenler 497'şer, 4 bilenler 48'er, 3+1 bilenler 25'er, 3 bilenler 8'er, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.

                VEFAT SAYISI 7'YE DÜŞTÜ
                Türkiye'de dün 90 bin 301 Covid-19 testi yapıldı. Bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise bin 185 oldu.

                ZORLU SÜREÇ
                Baba İbrahim Göktaş, "Yapılan nakil bize çifte bayram yaşattı. Zor bir süreçten geçtik. Kızım sağlığına kavuşsun, Allah'ın izniyle hepsi geçer" dedi.

                VAHTİYAR
                Bahtiyar adlı horoz uzun ötüşüyle ünlendi! Ancak hastalanıp can verdi. Şöhreti ise sona ermedi. Sahibi Okan Budak "Gören herkes Bahtiyar'ı soruyor" dedi.

                HASAT ZAMANI
                Dünyada sadece Şanlıurfa'da yetişen karagülün hasadı başladı. Karagül kurutulup kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılıyor.

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                Haberler Yaşam Evli olan Antalyalı Mürsel ile ABD’li Anna taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği bebeklerine kavuştular
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