Evli olan Antalyalı Mürsel ile ABD’li Anna taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği bebeklerine kavuştular

Aşk ne mesafe ne de engel tanıdı! Antalyalı Mürsel Mistanoğlu, 2020'de Facebook'taki arıcılık grubunda ABD'li Anna Campisi ile tanıştı. Uzun süre mesajlaşan ikili, aşk yaşamaya başladı. Mürsel ve Anna, ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlilik kararı aldı. Sevdiği kadın uğruna her şeyi göze alan Mürsel, ABD'ye taşınıp yeni bir hayata başladı. Aşklarını tüm dünyanın konuştuğu ikili ocak ayında bebek beklediklerini açıkladı. Ancak Mürsel ve Anna ikilisinin macerası bununla da kalmadı! Çünkü çiftin bebeklerini doğuracak olan taşıyıcı anne Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Çift, soluğu Polonya'da aldı. 11 Nisan'da dünyaya gelen ve Gökhan John ismi verilen bebek Ukrayna'da gözlerini açtı. Sınırı geçen Anna, kısa sürede bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anna, Instagram hesabından "Oğlumuza kavuştuk, mutluyuz" paylaşımı yaptı.
KÜÇÜK SAVAŞÇI
Artvin'de Elif Yoğurtçu, üçüzlerine 25 haftalık hamileyken rahatsızlandı. Doğuma alındı. Ancak Umay ve Simay, hayata tutunamadı. 715 gram doğan Miray bebek ise hayata sımsıkı sarıldı. 4 kez bağırsak 2 kez de göz ameliyatı olan bebek, 299 gün yoğun bakımda kaldı. Bu sürede 3 kilo 260 grama ulaştı. Dün de hastaneden ayrıldı. Anne Yoğurtçu, "O bize hayat dersi verdi" diyerek mutluluğunu anlattı.
ÇOK GÜZEL OL'MUŞ'!
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Muş Ovası'nda laleler çiçek açtı. Ziyaretçiler, 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleleri görmek için birbirleriyle yarıştı. İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas'tan Türkiye'ye gelen turistler soluğu Muş Ovası'nda aldı. Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş'a geldik. Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi" açıklaması yaptı.