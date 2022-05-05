Evli olan Antalyalı Mürsel ile ABD’li Anna taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği bebeklerine kavuştular

Aşk ne mesafe ne de engel tanıdı! Antalyalı Mürsel Mistanoğlu, 2020'de Facebook'taki arıcılık grubunda ABD'li Anna Campisi ile tanıştı. Uzun süre mesajlaşan ikili, aşk yaşamaya başladı. Mürsel ve Anna, ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlilik kararı aldı. Sevdiği kadın uğruna her şeyi göze alan Mürsel, ABD'ye taşınıp yeni bir hayata başladı. Aşklarını tüm dünyanın konuştuğu ikili ocak ayında bebek beklediklerini açıkladı. Ancak Mürsel ve Anna ikilisinin macerası bununla da kalmadı! Çünkü çiftin bebeklerini doğuracak olan taşıyıcı anne Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı! Çift, soluğu Polonya'da aldı. 11 Nisan'da dünyaya gelen ve Gökhan John ismi verilen bebek Ukrayna'da gözlerini açtı. Sınırı geçen Anna, kısa sürede bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anna, Instagram hesabından "Oğlumuza kavuştuk, mutluyuz" paylaşımı yaptı.