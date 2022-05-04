İzmir Dikili'de 57 gün önce okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Buket'ten haber alınamıyor! Ailesi perişan: Bu bayram hepimize zehir oldu

Aslında nerede olduğunu tahmin ediyoruz ancak bize yardımcı olunmuyor. Bizim tek isteğimiz kızımızın bulunması ve yeniden evimize gelmesi. Kızım belki kendi isteğiyle gitmiş olabilir, ancak şunu unutmamak gerekir ki benim kızım 18 yaşının altında bir çocuk. Burada kendi isteği çok önemli değil.