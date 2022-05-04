İzmir Dikili'de 57 gün önce okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Buket'ten haber alınamıyor! Ailesi perişan: Bu bayram hepimize zehir oldu

Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. Jandarma Buket için arama çalışması başlattı. Aradan geçen 57 günde Buket Uslu'ya ulaşılamadı.
Ailesi kızları olmadan ilk kez bir bayram yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım iste.i Buket Uslu'nun babası Veli Uslu 8 Mart'tan beri Buket'in ne sesini duyabildiğini ne de yüzünü görebildiğini belirterek, "Kızımızın nerede olabileceğine dair yetkililere bazı şeyler söylesek de maalesef hala bulamadılar.