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    • Yaşam
    • 04.05.2022 23:48
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    • 04.05.2022 23:48
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    Başakşehir'de yabancı uyruklu iki çocuğu döven üç şüpheli yakalandı!

    Son dönemde yabancı düşmanlığı üzerinden bir provokasyon sahnenirken Başakşehir'de taksi bekleyen yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı.

    Yabancı uyruklu çocukları dövenler yakalandı

    Başakşehir'de taksi bekleyen yabancı uyruklu iki çocuğu darbeden üç şüpheli yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde taksi bekleyen 18 yaşından küçük yabancı uyruklu A.A ile A.A. bir araçtan inen F.İ, S.Ö ve S.A. tarafından darbedildi.

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

    TARTIŞMA SONRASI DARBETTİLER
    Araştırmada, tarafların bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve bunun sonucunda çocukların darbedildiği belirlendi.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Şüphelilerden F.İ ve S.A'nın "uyuşturucu madde kullanma" ve "yaralama" suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Başakşehir'de yabancı uyruklu iki çocuğu döven üç şüpheli yakalandı!
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