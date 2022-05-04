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    • Yaşam
    • 04.05.2022 12:15
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    • 04.05.2022 12:23
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    Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...

    İstanbul Esenyurt'ta aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen ev sahipleri ile kiracıları arasında sokak ortasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, silah çıkardığı iddia edilen kiracı baba oğul gözaltına alındı.

    Ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası

    Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar.

    Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



    Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.

    Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...
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