Esenyurt'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında meydan kavgası! Tekme, tokat, yumruk ve silah...





Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.