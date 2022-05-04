Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı nihayet geldi. Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyordu. Tatil dönüşü ücretsiz geçiş uygulamasıdnan yararlanmak isteyenler, ne zaman sona ereceğini merak edip araştırıyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? İşte merak edilenler!