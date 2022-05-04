Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı nihayet geldi. Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyordu. Tatil dönüşü ücretsiz geçiş uygulamasıdnan yararlanmak isteyenler, ne zaman sona ereceğini merak edip araştırıyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? İşte merak edilenler!
OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.
İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER
* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)