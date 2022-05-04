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    • Haberler
    • 04.05.2022 12:00
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    • 04.05.2022 12:00
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    Ramazan Bayramı bedava geçişler ne zaman bitecek? Yarın 5 Mayıs köprü ve otoyollar ücretsiz mi, saat kaça kadar?

    Müslümanlar doğrultusundan heyecanla beklenilen Ramazan Bayramı nihayet geldi. Bayramda çalışacak olan şahıslar ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların bedava olup olmayacağını araştırıyordu. Tatil dönüşü bedava geçiş uygulamasıdnan yararlanmak isteyenler, ne vakit sona ereceğini merak edip araştırıyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar bedava mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler bedava? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5 Mayıs köprü ve otoyollar ücretsiz mi, saat kaça kadar?

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı nihayet geldi. Bayramda çalışacak olan kişiler ve seyahat izni bulunanlar toplu ulaşımın, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyordu. Tatil dönüşü ücretsiz geçiş uygulamasıdnan yararlanmak isteyenler, ne zaman sona ereceğini merak edip araştırıyor. Peki, 5 Mayıs Perşembe Köprüler ve yollar ücretsiz mi? 5 Mayıs saat kaça kadar yollar ve köprüler ücretsiz? İşte merak edilenler!

    OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ GEÇİŞ NE ZAMAN BİTECEK?

    Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprülerden ücretsiz geçiş 5 Mayıs saat 07.00'de sona erecek.

    İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:

    BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

    * 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    * Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    * Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

    * Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

    * Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

        * İzmir - Çeşme Otoyolu

        * İzmir - Aydın Otoyolu

        * Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

        * Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

        BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

        * Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

        * Kuzey Marmara Otoyolu

        * Avrasya Tüneli

        * Osmangazi Köprüsü

        * Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

        * Ankara - Niğde Otoyolu
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        Haberler Haberler Ramazan Bayramı bedava geçişler ne zaman bitecek? Yarın 5 Mayıs köprü ve otoyollar ücretsiz mi, saat kaça kadar?
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