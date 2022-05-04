3 kızını öldüren Emre Göktaş'ın eşine kuma teklif ettiği ortaya çıktı!

KUMA TEKLİFİNDE BULUNMUŞ

Aile mahkemesine sunulan, talep ve gerekçelerin yer aldığı avukat dilekçesinde Sibel Göktaş'ın evlilik süresi zarfında, eşi tarafından baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğüne yer verildi. Dilekçede tutuklu Göktaş'ın eşine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikâhlarım sana da ev işlerinde yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği öğrenildi.