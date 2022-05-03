Şarkıcı Güler Selçuk'a eski nişanlı dehşeti! Fransa'ya kaçtı ama kurtulamadı: Sonun Bergen gibi olacak

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk, sevgilisi Furkan Akan ile evlenmeye karar verdi. İkili, aldıkları karar sonrası ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlandı. İddiaya göre Akan, nişanlandıktan sonra genç kadına baskı ve rahatsız edici tavırlar sergilemeye başladı. Genç şarkıcı ise kıskançlık ve takıntılı davranışlarını artan nişanlısından ayrılıp Fransa'ya geri döndü. Genç kadının kabus dolu günleri başlamış oldu.
ZORLA KAÇIRIP EVE HAPSETTİ
İddiaya göre, ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde hazırladığı klip ve müzik parçaları için Türkiye'ye geldi. Havaalanında bekleyen Furkan Akan, Selçuk'un geleceği gün ve saatten haberdar olmuş ve şarkıyı havaalanından adeta kaçırarak zorla evine götürdü. İstanbul'da kaldığı sürece genç kadınla görüşmek için şarkıcının eşyalarının bulunduğu bavulu teslim etmeyen Akan, böylece ünlü şarkıcıyı evine gelmeye zorunlu tuttu ve her defasında genç kadını darp etti.
DARPTAN KAÇTI
Klip çekimlerinde bile genç kadını yalnız bırakmayan Furkan, sette kavga çıkartıp set çalışanlarıyla arbede yaşadı. Aynı gün genç şarkıcıyla tartışan Akan, ünlü şarkıcıyı yeniden darp etti. Polisi arayarak yardım isteyen genç kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince Furkan'ın elinden kurtulduğunda ise aynı gece sadece cüzdanını yanına alarak Fransa'ya geri döndü. Bu duruma sinirlenen genç adam kendisinden kaçan sevgilisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndererek genç kadını ölümle tehdit etti.