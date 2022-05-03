Şarkıcı Güler Selçuk'a eski nişanlı dehşeti! Fransa'ya kaçtı ama kurtulamadı: Sonun Bergen gibi olacak

'BENİ ÖLDÜRECEK YARDIM EDİN'

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran genç kadın, eski nişanlısı Furkan Akan'ın kendisini öldüreceğini ileri sürerek koruma kararı verilmesini talep etti. Genç kadın aynı zamanda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, dilekçesinde, Furkan Akan'ın kavga ettikten sonra pişmanmış gibi hareket ettiğini, kendini affettirmeye çalıştığını ardından saldırganlaşıp her defasında kendisini darp ettiğini ileri süren şarkıcı, eski nişanlısının sosyal medyadan yayınladığı video görüntülerle kendisini itibarsızlaştırdığını kaydetti.

Akan'ın en son ailesine gönderdiği müstehcen fotoğraflar ve videolar nedeniyle abisini kalp krizi geçirdiğini iddia eden genç kadın ölüm korkusu nedeniyle biber gazıyla dolaştığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia etti.