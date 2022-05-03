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    • Yaşam
    • 03.05.2022 09:50
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    • 03.05.2022 10:11
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    Avcılar'da geri dönüşüm deposunda yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da bulunan bir geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Avcılar’da geri dönüşüm deposunda yangın

    Avcılar'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangından etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda sabah saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan elektrik sobasından yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sevk edilen ekibin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu oldukları belirtilen iki kişi Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Avcılar'da geri dönüşüm deposunda yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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