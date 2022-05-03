Midesini üşüttüğünü zannederek hastaneye gitti 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi! '2 saat anca yaşar' denildi 5 aydır hayatta

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Gökçen Ünal'ın (35) hayatı, 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalanmasıyla altüst oldu. İnce bağırsağı pıhtı atması sonucu kangren olan genç kadın, 5 aydır hiç çıkmadığı hastane odasında yaşam mücadelesi veriyor. Doktorların ailesine "2-3 saat anca yaşar" demesine rağmen 5 aydır ince bağırsağı olmadan yaşayan Ünal, Türkiye'de ince bağırsak nakli bekleyen iki hastadan biri. Ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve ince bağırsakta sağlam kalan çok küçük bir parçanın dikilmesiyle yaşama tutunan Ünal'ın zamanı her geçen gün biraz daha daralıyor.
5 AYDA 30 KİLO KAYBETTİ
İnce bağırsağın bağışı en az, nakli ise zor olan organlardan biri olmasına rağmen 5 aydır mücadele eden anne Ünal, kız çocukları Aden ve Irmak için hastalığa karşı direniyor. İnce bağırsağı olmadığı için damar yolundan serumla beslenen Ünal, vücudunda emilimin olmamasından dolayı 5 ayda 30 kilo kaybetti. Hastane odasında adeta günden güne eriyen Ünal, kendisine uyumlu bir ince bağırsağın bulunmasını umutla bekliyor.
MİDESİNİ ÜŞÜTTÜĞÜNÜ ZANNETTİ, İNCE BAĞIRSAĞI KANGREN ÇIKTI
Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal'ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya'ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya'da tedavi gördü. Şimdi Gaziantep'te ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, 5 aydır yaşadığı acı günleri ve yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.
Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal, "Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.