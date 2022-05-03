Midesini üşüttüğünü zannederek hastaneye gitti 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi! '2 saat anca yaşar' denildi 5 aydır hayatta





MİDESİNİ ÜŞÜTTÜĞÜNÜ ZANNETTİ, İNCE BAĞIRSAĞI KANGREN ÇIKTI

Midesini üşüttüğünü zannederek özel bir hastaneye giden Ünal'ın ince bağırsağının kangren olduğu karnının ameliyatla açılmasıyla tespit edilebildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle iletişime geçildi. Sağlam kalan çok küçük bir ince bağırsak parçasının dikilmesiyle Malatya'ya sevk edilen Ünal, bir süre Malatya'da tedavi gördü. Şimdi Gaziantep'te ince bağırsak bağışı bekleyen Ünal, 5 aydır yaşadığı acı günleri ve yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Vatandaşlardan organ bağışı noktasında duyarlılık beklediğini aktaran anne Ünal, "Yani direnmeye çalışıyorum. 2 tane kızım var, onlar için hayatta kalmaya çalışıyorum. İnsan gerçekten başına gelmeden bilmiyormuş. Organ bağışında bulunmak gerekiyor" dedi.