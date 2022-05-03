Görüntüleri izleyince inanamadı! Çamaşır ipinden taytları alıp... Ankara'da iğrenç olay

Ankara'da lise öğrencisi Y.Ç.'nin (17) kuruması için 1'inci kattaki balkona asılan taytını, 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp alan N.T. hakkında genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.
Olay, önceki gün Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Y.Ç., kuruması için 1'inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp kokladıktan sonra uzaklaştığını gören Y.Ç., durumu ailesine bildirdi. Aile de polise şikayette bulundu. Polisin çalışmasıyla şüpheli N.T. yakalanıp gözaltına alındı. Aile, avukatı aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.
Y.Ç. daha önce de balkona astığı 2 taytının çalındığını belirterek, "Bir sürü çamaşırın içinden sadece benim taytlarım ortadan kayboluyordu. En sonunda komşumuzun güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın 2 katlı 1 sandalyeye çıkarak elindeki fırçayla taytımı çaldığı ve kokladığı görülüyor. Geçen gün balkona astığım taytımı kurumadığı için ipten almadım. 10 dakika sonra gittiğimde tayt yerinde yoktu. Daha önce de arabayla beni takip ettiğini hissetmiştim. Ya arkadaşlarım ya da babaannem dershane çıkışı bana eşlik ediyordu. Bu olay benim psikolojimi bozdu" dedi.