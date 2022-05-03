Görüntüleri izleyince inanamadı! Çamaşır ipinden taytları alıp... Ankara'da iğrenç olay





'YAKALANDI'

Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday da 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "O kadar çamaşır arasında sadece müvekkilime ait çamaşırın alınması burada şahsın amacının hırsızlık olmadığını, cinsel taciz amacıyla bunu aldığını göstermektedir. Emniyetten müjdeli haber geldi ve yakalandı. Bu kişi müvekkilimi takip ediyor ve aile fertlerinin çamaşırları balkonda asılı olduğu anda yalnızca tayt çalınıyor. Bu eylem, 3 kez daha gerçekleşiyor. Umuyoruz ki en kısa sürede yargılaması olur ve hak ettiği cezayı alır.