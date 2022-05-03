31 haftalık hamileyken Covid'e yakalanan talihsiz kadın bayram heyecanı yaşadı

İstanbul'da yaşayan 31 haftalık hamile Nida Pelit (28), ekim ayında COVİD-19'a yakalandı. Akciğerleri iflas etti, durumu gittikçe ağırlaştı. Yaşaması yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlıydı.

Bunun üzerine Türk hekimleri bir ilke imza attı. Hem dünyada hem de Türkiye'de ilk kez hamile bir kadın, ECMO'ya bağlandı. 10 gün sonra da doğum yaptı. Kızı Mihra'yı bir kez bile kucağına alamadan 40 gün ECMO'da olmak üzere toplam 5.5 ay yaşamak için savaştı. Bebeğini, 47 günlükken kucağına aldı. Yeniden yemek yemeği ve yürümeyi öğrenen Pelit, mart ayında hastaneden ayrıldı. Ramazan Bayramı'nda ise soluğu hem evladını hem de kendisine hayat veren doktorların yanında aldı.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ece Altınay, "Nida bizim için ilk gebe hastamız olması bakımından çok kıymetliydi. Gerçekten çok zor bir vakaydı. Bebeğin ilk ağlama sesi o kadar mutlu etmişti ki hepimizi" diyerek duygularını anlattı.

DÜNYA ONU KONUŞACAK

Nida Pelit, mücadelesiyle tıp literatürüne girdi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Mert Özgür, İngiltere'de gerçekleşecek 10'uncu EuroELSO Kongresi'nde Nida'nın hikayesini meslektaşlarıyla paylaşacağını söyledi. "Onu böyle sağlıklı bebeği ile birlikte görmek, bize inanılmaz bir mutluluk verdi, çifte bayram yaşattı" dedi.