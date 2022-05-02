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    • Yaşam
    • 03.05.2022 00:50
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    • 03.05.2022 00:52
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    İzmir'de feci kaza: Araba paramparça oldu

    Araba paramparça oldu...İzmir’in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Otomobil paramparça olurken kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

    Araba paramparça oldu

    İzmir'in Menemen ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Ootomobilin paramparça olduğu kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 19.30 sıralarında Yahşelli Mahallesi Kuzey Ege Otoyol üzerinde meydana geldi.

    Çiğli'den Menemen yönüne giden ve iddiaya göre aşırı hız yaptığı belirtilen Fırat Yasak yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU
    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Fırat Yasak ile Enes Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan S.D., T.B. ve Ö.A. ise yapılan müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Fırat Yasak ve Enes Erol cesetleri savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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