İzmir'de feci kaza: Araba paramparça oldu

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızla refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Fırat Yasak ile Enes Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.