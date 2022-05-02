Yer: Ordu Altınordu... 50 torunları olan Mehmet - Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

"ÇOK MUTLU OLDUK"

Mehmet Akyol ise 1947 yılında çok erken yaşta evlendiğini belirterek "Evliliğimizin 75'inci yılı. 10 çocuğum var. Çocuklarımız nikah tazelememiz için böyle bir şey uygun görmüşler. Biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Hamdiye Akyol da 75 yılın çok güzel, iyi geçtiğini ifade ederek eşiyle mutlu olduğunu söyledi.