Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.05.2022 22:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 23:00
    ABONE OL

    Yer: Ordu Altınordu... 50 torunları olan Mehmet - Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde 50 torun sahibi 88 yaşındaki Mehmet Akyol ile 87 yaşındaki eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının da istediği üzerine birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi. Akyol çifti, 75 yılın çok güzel, iyi geçtiğini ifade ederek mutluluklarını dile getirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    50 torunları olan çift, nikah tazeledi!

    Ordu'da Mehmet ile Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75'inci yılında nikah tazeledi.

    Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi'nde ikamet eden 50 torun sahibi 88 yaşındaki Mehmet Akyol ile 87 yaşındaki eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının da istediği üzerine nikah tazelemeye karar verdi.

    Ramazan Bayramı dolayı çocukları ve torunlarının bir araya gelmesini bekleyen çift, evlerinin bahçesinde tören organize etti.

    Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çiftin nikahını yeniden kıydı. Tepe, çifte sembolik olarak da evlilik cüzdanı takdim etti.

    Çift, kendileri için hazırlanan pastayı kesti, ardından da müzik eşliğinde dans etti.

    "ÇOK MUTLU OLDUK"
    Mehmet Akyol ise 1947 yılında çok erken yaşta evlendiğini belirterek "Evliliğimizin 75'inci yılı. 10 çocuğum var. Çocuklarımız nikah tazelememiz için böyle bir şey uygun görmüşler. Biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

    Hamdiye Akyol da 75 yılın çok güzel, iyi geçtiğini ifade ederek eşiyle mutlu olduğunu söyledi.



    "BAYRAMDA ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIK"
    Çiftin kızı Gülgün Akyol da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

    "Böyle bir organizasyon yaparak eşi, dostu, akrabayı, yakınlarımızı davet ettik. Böyle güzel bir gün yaptık. Uzun bir evliliğin, birlikte olmanın, kadına değer vermenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Her şey çok güzel oldu. Anne ve babam bayram gününde çiftçe mutluluğu yaşamış oldu."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Almanya’da ’George Floyd’ vakası
    Haberler Yaşam Yer: Ordu Altınordu... 50 torunları olan Mehmet - Hamdiye Akyol çifti, birlikteliklerinin 75. yılında nikah tazeledi
        SON DAKİKA