Türkiye'nin çıkılan değil inilen tek yaylası Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkiindeki 165 yıllık Kadı Kahvesi Camii'nde 40 yıl sonra ilk bayram namazı

"ÇOK SEVİNÇLİ VE MUTLUYUZ"

Çocuklar gibi sevindik, mutlu olduk. Bugün namazımızı kıldıran hocamız da bizlere katkıda bulundu. İnşallah bu camimize sahip çıkacağız ve bu bölgede cemaatin artması için elimizden geleni yapacağız. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz" dedi.

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