Türkiye'nin çıkılan değil inilen tek yaylası Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkiindeki 165 yıllık Kadı Kahvesi Camii'nde 40 yıl sonra ilk bayram namazı

Hacı Uzun Süleyman Efendi tarafından 1857 yılında yaptırılan Kadı Kahvesi Camii 1980'li yıllara kadar Yayla sakinleri ibadetlerini sürdürdü. Tarihi camideki yıpranma nedeniyle 40 yıl önce ibadete kapatıldı.
2006 yılında Hacı Uzun Süleyman Efendi'nin üçüncü kuşak torunu Gürkan Ercan tarafından Cami, Kahve ve arazisi Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağışlandı. Caminin Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonunun yapılarak tekrar ibadete açılması talep edildi.
40 YIL SONRA İLK BAYRAM NAMAZI
Kültür hazinesi tarihi caminin hem ibadete açılması, hem de gelecek kuşaklara aktarılması için 2009 yılında imza kampanyası başlatıldı. Geçen yıl başlayan Kadı Kahvesi Camii restorasyon çalışmaları tamamlanarak 40 yıl aradan sonra ilk Bayram Namazı cemaatle kılındı.