Bunu da görmedik demeyiz! Adana'da katiller yanlış kişiyi öldürdü!

Kanlı olay, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Sayğılı, iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.
TALİHSİZ GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ
Amcasının otomobille yakındaki tıp merkezine götürdüğü Savaş Sayğılı, ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım alınan Sayğılı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİLLER OPERASYONLA YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobildekilerin Mutlu Budak (33), Volkan Zafer Yeğen (31), Beytullah Yüksel (26) ve Furkan Çavuş (24) olduğunu tespit etti.