Şirinevler'de ise sıra dışı telaş! Bayram'da ucuz tatlı almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu





DR.DEHŞET

Gaziantep'te Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını alan İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken, o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, kafasına sıkarak intihar etti.



VAKA SAYISI BİN 480

Türkiye'de son 24 saatte 108 bin 802 Covid-19 testi yapıldı. Bin 480 vaka tespit edildi. 12 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 113 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" dedi.



KİRACI KURŞUNU

İstanbul Çekmeköy'de Kerim A, kiraya zam isteyen mal sahibi Sezer T'ye kızdı. Silahını ateşleyip ağır yaraladı.



N11'E SİBER SALDIRI

E-ticaret sitesi n11.com, hack'lendi. Yüzlerce kullanıcının bilgisi korsanların eline geçti. Durumun Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilmesi üzerine ünlü siteye veri güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir almadığı gerekçesiyle 165 bin liralık idari para cezası uygulandı. Korsanlığın 2019 yılında meydana geldiği bildirildi. N11. com ile bağlantısı bulunmayan kişi yada kişiler tarafından yüzlerce kullanıcının e-posta adreslerinin ve şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi.



SOPA İLE ÖLDÜRDÜ

Bayburt'ta S.T isimli tesisatçı, kafasına sopayla vurularak öldürüldü. Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için evine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.

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