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    Şirinevler'de ise sıra dışı telaş! Bayram'da ucuz tatlı almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

    Tüm Türkiye bayram hazırlığı için tatlı bir telaş içindeyken, Şirinevler'deki telaş şaşkınlık yarattı. Bayram için ucuz tatlı almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurtta ve dünyadan habeler...

    Sıra dışı manzara

    Tüm Türkiye'de bayram hazırlığı başladı. İstanbul Şirinevler'de ise sıra dışı bir telaş vardı! Ucuz baklava almak isteyenler, ilçedeki tatlıcının önünde sıralandı. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Cevizli baklavanın 42, fıstıklı baklavanın ise 59 liradan satıldığı dükkanın işletmecisi Adil İpekli, "Türkiye'de baklavanın en çok satıldığı noktadayız. İstanbul halkı bizi sevdi, sahip çıkıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre gayet makul. Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız. Bayram arifesi görüyorsunuz insanlar tatlı almak için bekliyorlar" dedi.



    ŞÜPHE 'YAĞMUR'U
    Aydın Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan, geçtiğimiz yıl kayıplara karıştı. 2 gün sonra, komşusu Nizam Cansızlar (54) tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı! Cinayette, 3'üncü kişiye ait kan örneği şüphesi ortaya çıktı. Örnek, incelenmek üzere Adli Tıp'a yollandı. Ancak 9 ay geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadı. Acılı baba Mehmet Taylan, "Biz katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" diyerek ağladı.



    C'ANA'VAR YAKALANDI
    İstanbul'da 2011'de 2,5 yaşındaki Semanur Sandayuk hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklara, kırıklara rastlandı. Küçük kız, kurtarılamadı. Gözaltına alınan anne Bilgen Sandayuk kocasını suçladı. Serbest kaldı. Ancak diğer iki çocuğun ifadesiyle babanın suçsuz olduğu anlaşıldı. 16 yıl hapse mahkum olan genç kadın kayıplara karıştı. Yıllarca kaçan evlat katili, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı.



        İŞTE HAYIR İŞİ!
        Bursa Orhaneli'ne bağlı Başköy halkı, eskiyen camilerinin yerine yeni bir cami yapmak için kolları sıvadı. 2 yıl önce caminin temeli atıldı. Köyün kadınları da caminin biran önce bitmesi için köylerindeki fırınlarda hayırseverler tarafından gönderilen unları yoğurarak ekmek yaptı. 2,5 yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek yapıp satan kadınların desteği ve hayırseverlerin yardımıyla yapılan 4 milyon liralık cami ibadete açıldı. Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köydeki kadınlarımızın desteği ile ibadethanemizi açtık" ifadesini kullandı.



        KOCAM BENİ ASİSTAN SANIYOR
        Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi kurucusu Türkan Çakar, 34 yıllık eşi Hüsamettin Bey'e boşanma davası açtı. Gerekçesi şaşırttı: 'Beni sürekli olumsuz eleştiriyor, kendimi değersiz hissettiriyor. En ağırı ise beni hayatını kolaylaştıran bir asistan olarak görüyor. Boşanıp çocuklarımın velayetini istiyorum. Ev ve arabanın da ben de kalmasını talep ediyorum.
        Deniz YUSUFOĞLU



        KÖTÜ HAVADİS
        Şırnak'ta başıboş köpek, çocukları kovaladı. Binaya daldı. Bu sırada Elvin Bayar'a saldırdı. Sırtından ve bacaklarından ısırdı. Son anda kurtarılan küçük kıza çok sayıda dikiş atıldı.



            TURİSTCAN
            İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, dünya turuna çıktı. Amerika kıtasında gezmedik yer bırakmadı. 80 günlük gezisinde tam 40 bin dolar (600 bin TL) harcadı. Bol bol da alışveriş yaptı.



            ŞAKAYIK YOK AMA CEZASI VAR
            Antalya'da şakayık çiçekleri açtı. Koparan yandı. Cezası 109 bin 593 lira...



            68 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 68 milyon 365 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 623'er lira, 4 bilenler 708'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.




                BİR TALİHLİYE 606 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 606 bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 714'er, 4+1 bilenler 399'ar, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.



                DR.DEHŞET
                Gaziantep'te Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin ile doktor olan eşi Meryem Seçkin arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine evde bulunan tabancasını alan İzzet Seçkin eşine doğru birkaç el ateş etti. Meryem Seçkin her iki ayağından yaralanırken, o esnada silahı başına dayayan İzzet Seçkin, kafasına sıkarak intihar etti.

                VAKA SAYISI BİN 480
                Türkiye'de son 24 saatte 108 bin 802 Covid-19 testi yapıldı. Bin 480 vaka tespit edildi. 12 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 113 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" dedi.

                KİRACI KURŞUNU
                İstanbul Çekmeköy'de Kerim A, kiraya zam isteyen mal sahibi Sezer T'ye kızdı. Silahını ateşleyip ağır yaraladı.

                N11'E SİBER SALDIRI
                E-ticaret sitesi n11.com, hack'lendi. Yüzlerce kullanıcının bilgisi korsanların eline geçti. Durumun Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilmesi üzerine ünlü siteye veri güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir almadığı gerekçesiyle 165 bin liralık idari para cezası uygulandı. Korsanlığın 2019 yılında meydana geldiği bildirildi. N11. com ile bağlantısı bulunmayan kişi yada kişiler tarafından yüzlerce kullanıcının e-posta adreslerinin ve şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi.

                SOPA İLE ÖLDÜRDÜ
                Bayburt'ta S.T isimli tesisatçı, kafasına sopayla vurularak öldürüldü. Mahalleye yeni taşınmış olan aile doğalgazdaki sorun nedeniyle S.T'yi tamir için evine çağırdı. Doğalgaz tesisatındaki sorunu gidermek için aracıyla eve giden S.T. isimli vatandaş, evde bulunan M.K.'nın arkadan sopa ile vurması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri M.K. isimli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden S.T.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerince olay yerinden götürüldü.

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                Haberler Yaşam Şirinevler'de ise sıra dışı telaş! Bayram'da ucuz tatlı almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
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