Şirinevler'de ise sıra dışı telaş! Bayram'da ucuz tatlı almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Tüm Türkiye'de bayram hazırlığı başladı. İstanbul Şirinevler'de ise sıra dışı bir telaş vardı! Ucuz baklava almak isteyenler, ilçedeki tatlıcının önünde sıralandı. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Cevizli baklavanın 42, fıstıklı baklavanın ise 59 liradan satıldığı dükkanın işletmecisi Adil İpekli, "Türkiye'de baklavanın en çok satıldığı noktadayız. İstanbul halkı bizi sevdi, sahip çıkıyor. Fiyatlarımız piyasaya göre gayet makul. Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız. Bayram arifesi görüyorsunuz insanlar tatlı almak için bekliyorlar" dedi.
ŞÜPHE 'YAĞMUR'U
Aydın Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan, geçtiğimiz yıl kayıplara karıştı. 2 gün sonra, komşusu Nizam Cansızlar (54) tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşıldı! Cinayette, 3'üncü kişiye ait kan örneği şüphesi ortaya çıktı. Örnek, incelenmek üzere Adli Tıp'a yollandı. Ancak 9 ay geçmesine rağmen hala iddianame hazırlanmadı. Acılı baba Mehmet Taylan, "Biz katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" diyerek ağladı.
C'ANA'VAR YAKALANDI
İstanbul'da 2011'de 2,5 yaşındaki Semanur Sandayuk hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklara, kırıklara rastlandı. Küçük kız, kurtarılamadı. Gözaltına alınan anne Bilgen Sandayuk kocasını suçladı. Serbest kaldı. Ancak diğer iki çocuğun ifadesiyle babanın suçsuz olduğu anlaşıldı. 16 yıl hapse mahkum olan genç kadın kayıplara karıştı. Yıllarca kaçan evlat katili, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı.