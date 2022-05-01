Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.05.2022 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 22:15
    ABONE OL

    Bingöl'de ticari aracın sürüye çarpması sonucu felaket! 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan öldü

    Bingöl'de akşam vakti bir ticari araç kontrolden çıkarak büyük bir sürüye çarptı. Korkunç kazanın ardından 6 kişi yaralanırken 50 küçükbaş hayvan da öldü.

    DHA
    Bingöl’de felaket!

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önüne çıkan sürüye çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ile 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan öldü.

    Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyir halinde olan Emre Önalan yönetimindeki 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

    Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başında olan 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çavuşoğlu’ndan Batı’ya ’Osman Kavala’ tepkisi
    Haberler Yaşam Bingöl'de ticari aracın sürüye çarpması sonucu felaket! 6 kişi yaralandı, 50 küçükbaş hayvan öldü
        SON DAKİKA