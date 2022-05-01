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    • Yaşam
    • 01.05.2022 13:29
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    • 01.05.2022 13:29
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    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç metrelerce takla attı: 4 yaralı

    Son dakika haberi... Diyarbakır'da yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç takla attı. Araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Kontrolden çıkan araç metrelerce takla attı: 4 yaralı

    Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrelerce takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Kaza, Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 SV 621 plakalı Chevrolet marka otomobil sürücüsü M.K. kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce takla atan araçtaki 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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