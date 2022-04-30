Tuzla’daki patlamada ifadeler ortaya çıktı: İş yeri sahibi ve kimyager topu birbirine attı

"YEMEK MOLASINDA OLMASAM BEN DE VEFAT EDEBİLİRDİM"

O sırada diğer şüpheli ve annesini gördüğünü ve onları oradan çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Dağdelen yaklaşık 1-2 dakika sonra ikinci patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın neden meydana geldiğini bilmediğini de öne süren şüpheli, "Benim çalıştığım bölüm patlamanın meydana geldiği alanın yan tarafındadır. Burada orfanik peroksit üretilmektedir. Ben imalat bölümünde çalışmadığım için kazanın neden olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadım. Dosyada fabrikanın mesul müdürü olarak beyanım olduğu yazılmaktaysa da benim bu şekilde yetkim yoktur. Orada vefat eden çalışanların amiri de değilim. Kazanın gerçekleştiği an yemek molasında olmasaydım ben de vefat etmiş olabilirdim" dedi. Şirkette tek yetkili isim olarak Mustafa Umut Bıçak'ın ismini verdi.