Tuzla’daki patlamada ifadeler ortaya çıktı: İş yeri sahibi ve kimyager topu birbirine attı

Tuzla'daki sanayi bölgesinde dün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Yaşanan facia sonucu 15 kişinin yaralandığı, üç kişinin ise hayatını kaybettiği yangınla ilgili iş yeri sahibi M.U.B ve çalışan O.D. gözaltına alınarak bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA SEVK EDİLDİ
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüheliler Mustafa Umut Bıçak ve Onur Dağdelen savcılık işlemlerinin bitmesinin ardından 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"BİR ANDA YÜKSEK PATLAMA SESİ DUYDUM"
2 şüphelinin savcılık ifadelerinde söyledikleri ise dikkat çekti. Şüphelilerden Onur Dağdelen Messer Kimya'nın ARGE bölümünde 7 yıldır kimyager olarak çalıştığını söyleyerek, "Firmanın 35 nolu başka bir bölümünde yeni işe başlayanların oryantasyon eğitimini vermekteydim. Olay günü 13.00 sıralarında bir anda yüksek bir patlama sesi duydum. Sonra hemen olayın olduğu alana doğru koştum" dedi.