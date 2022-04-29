Tokatta feci kaza! 4 aracı biçen TIR alev aldı

Tır sürücüsü araçtan son anda kendini kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın kupasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazada tırın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.