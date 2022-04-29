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    • Yaşam
    • 30.04.2022 01:56
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    • 30.04.2022 01:57
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    Tokatta feci kaza! 4 aracı biçen TIR alev aldı

    Tokat’ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

    4 aracı biçen TIR alev aldı

    Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tır yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı.

    4 ARACA ÇARPTI
    Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan tır kavşaktan diğer yöne geçen park halindeki bir otomobile de çarptı.

    DEVRİLEREK ALEV ALDI
    Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin durağına dalan tır devrilerek alev aldı.

    Tır sürücüsü araçtan son anda kendini kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın kupasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

    Kazada tırın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Tokatta feci kaza! 4 aracı biçen TIR alev aldı
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