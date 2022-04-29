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    • Yaşam
    • 29.04.2022 21:31
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    • 29.04.2022 21:31
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    Küçük Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada yeni gelişme! Tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

    Küçük Asiye’ye pitbull saldırısında yeni gelişme!

    Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

    10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C'nin tahliyesinin ardından duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi.

    Mahkeme heyeti, inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

    OLAY
    Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

    Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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    Haberler Yaşam Küçük Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada yeni gelişme! Tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı
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