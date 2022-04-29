Konya'da eşi tarafından vurulan talihsiz kadın 7 günün ardından hayatını kaybetti

Konya'da, ayrı yaşadığı eşi Tahsin Eser (30) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Eser (32), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra başına ateş ederek intihara kalkışan Tahsin Eser'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Olay, 22 Mayıs'ta gece yarısı Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan 3 aydır ayrı yaşadığı 2 yıllık eşi Hatice Eser'in kaldığı arkadaşının evinin önüne gitti. Bu sırada eşi Hatice Eser'i de bir arkadaşı motosikletiyle kaldığı eve bıraktı.
Eşinin kendisini aldattığını öne süren Tahsin Eser, karşılaştığı Hatice Eser ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla sokak ortasında eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.