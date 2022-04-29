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    • Yaşam
    • 29.04.2022 18:10
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    • 29.04.2022 18:10
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    Konya'da eşi tarafından vurulan talihsiz kadın 7 günün ardından hayatını kaybetti

    Konya'nın Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay yürekleri yaktı. Hatice Eser isimli talihsiz kadın, eşi Tahsin Eser tarafından vuruldu. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan kadın 7 günün ardından yaşamını yitirdi.

    DHA
    Eşi tarafından vurulan kadın kurtulamadı

    Konya'da, ayrı yaşadığı eşi Tahsin Eser (30) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Eser (32), 7 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra başına ateş ederek intihara kalkışan Tahsin Eser'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

    Olay, 22 Mayıs'ta gece yarısı Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan 3 aydır ayrı yaşadığı 2 yıllık eşi Hatice Eser'in kaldığı arkadaşının evinin önüne gitti. Bu sırada eşi Hatice Eser'i de bir arkadaşı motosikletiyle kaldığı eve bıraktı.

    Eşinin kendisini aldattığını öne süren Tahsin Eser, karşılaştığı Hatice Eser ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla sokak ortasında eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı.

        Eser, 70 AAZ 315 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser'in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

        Takip sırasında Eser'in aracı, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı. Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
        Hastanede 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Eser, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hatice Eser'in cenazesi Elmacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

            Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tahsin Eser'in, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla boşanmak için avukatı aracılığıyla dilekçe verdiği öğrenildi. Tahsin Eser'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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