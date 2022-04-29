Konya'da eşi tarafından vurulan talihsiz kadın 7 günün ardından hayatını kaybetti

Takip sırasında Eser'in aracı, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı. Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.