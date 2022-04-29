Kıskançlık kavgası karakolda son buldu! Saatlerce sevgilisinin üzerinde oturdu





İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kadını bırakan adam ve sevgilisi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının çantasında olduğu iddia edilen bıçak ise olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bulundu.