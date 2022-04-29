Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.04.2022 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2022 09:47
    ABONE OL

    Kontrolsüz kavşakta kaza! Araç hurdaya döndü! 1 yaralı

    Denizli Çivril'de bulunan ve "sabıkalı kavşak" olarak bilinen yolda ışık ihlali kazaya neden oldu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü yaralandı. Aynı yolda 4 gün önce de bir başka kaza olmuş ve bir kişi ağır yaralanmıştı.

    Kontrolsüz kavşakta kaza! Araç hurdaya döndü

    Denizli'nin Çivril ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil bir başka araca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kontrolsüz kavşakta 4 gün önce ise ağır yaralamalı kaza meydana geldi.

    Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Çivril Işıklı Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü Mümine Y., hakimiyetindeki 36 AR 173 plakalı otomobiliyle karşı yola geçmek istediği esnada Uşak istikametine seyir halinde ki sürücü Sertan B., idaresindeki 20 AGC 400 plakalı otomobile çarparak durabildi.

    Hurdaya dönen otomobilden sürücü Mümine Y., yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bay Kemal ‘aydınlık’ projelere karşı çıkıyor!
    Haberler Yaşam Kontrolsüz kavşakta kaza! Araç hurdaya döndü! 1 yaralı
        SON DAKİKA