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    • Yaşam
    • 29.04.2022 10:23
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    • 29.04.2022 10:44
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    Kırşehir'den kahreden haber! 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan yangında hayatını kaybetti 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

    Son dakika haberi... Kırşehir'de 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü, 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

    Kırşehir’deki yangından kahreden haber! 3 yaşında...

    Kırşehir'de evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, yaralanan ve dumandan etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

    Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam Kırşehir'den kahreden haber! 3 yaşındaki Kerzi Nur Kablan yangında hayatını kaybetti 4'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilendi
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