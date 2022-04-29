Tuzla'da polis ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir erkek kuaföründen gizli geçit ile yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir erkek kuaförüne gizli geçitle yapılmış 'Şok Evi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda gizli bölmede saklanan Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya verdiği belirlenen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.