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    • Yaşam
    • 29.04.2022 07:52
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    • 29.04.2022 07:52
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    Başkan Erdoğan'dan ödül alan Lise öğrencisi Mustafa Öztürk: O anı hayatım boyunca unutamam

    Son dakika haberi! Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birinci olan İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Öztürk ödülünü Başkan Erdoğan’dan aldı. Yaşadığı mutluluğu anlatan Öztürk, "Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.

    O anı hayatım boyunca unutamam

    TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı.

    Yarışma sonunda 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılar, hediyelerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba İmam Hatip Lisesi (İHL) 3. Sınıf öğrencisi olan Mustafa Öztürk, yaşadığı duyguları anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Öztürk, ödülünü Başkan Erdoğan'ın verdiğini belirterek, "O anı hayatım boyunca unutamam. Bu anlatılmaz yaşanır. Heyecandan konuşamadım" dedi.

        Babası gibi hafız olan ve Kuran çalışmaları nedeniyle okuluna 2 yıl ara verdiğini belirten Öztürk, İHL'deki eğitimine kaldığı yerden devam edeceğini belirtip, ileride ilahiyatçı olmayı hedeflediğini söyledi.

        Baba Ahmet Öztürk ise oğlu ile gurur duyduğunu söyleyerek "Oğlum bana gururların en büyüğünü yaşattı. Allah ondan razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Öztürk yarışmanın birincisi olarak 50 altın ile ödüllendirildi.

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