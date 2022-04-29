Feci kazada bir acı haber daha! Ebe Büşra'nın ardından annesinin de cansız bedeni bulundu, babası aranıyor

Diğer araçta bulunan Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun'un bulunması için de çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma'dan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla dün gece Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaşıldı. Bulut çiftine ise ulaşılamadı.