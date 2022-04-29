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    • Yaşam
    • 29.04.2022 12:00
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    • 29.04.2022 12:00
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    ATM'deki boşluktan faydalandı 142 bin TL para çekti! İşte böyle yakalandı

    İzmir’in Torbalı ilçesinde, PTT şubesindeki ATM cihazının yazılım açığından faydalanan şüpheli, 5-20 Nisan arasındaki farklı tarihlerde 142 bin 830 lira para çekti. Paranın eksik olduğunun tespitinin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi titiz bir çalışma sonucu tespit ederek yakaladı.

    Bir anlık boşlukta 142 bin TL para çekti!

    Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT şubesinde meydana geldi. PTT görevlileri, ATM cihazında 142 bin 830 TL paranın eksik olduğunu ve 5-20 Nisan tarihleri arasındaki yazılım açığından faydalanılarak paranın çekildiğini belirledi.

    Konu hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM ve güvenlik kamera kayıtları, hesap hareketleri ve diğer kayıt ile belgeleri teker teker incelemeye aldı. Jandarmanın titiz bir incelemesi sonucunda, şüpheli M.D.'nin parayı çektiği tespit edildi.

    Operasyon düzenleyen ekipler, ATM'den tekrar para çekerken şüpheliye suçüstü yaparak gözaltına aldı. Ele geçirilen 142 bin 830 TL ise PTT şubesine teslim edildi.
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    Haberler Yaşam ATM'deki boşluktan faydalandı 142 bin TL para çekti! İşte böyle yakalandı
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