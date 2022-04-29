ATM'deki boşluktan faydalandı 142 bin TL para çekti! İşte böyle yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT şubesinde meydana geldi. PTT görevlileri, ATM cihazında 142 bin 830 TL paranın eksik olduğunu ve 5-20 Nisan tarihleri arasındaki yazılım açığından faydalanılarak paranın çekildiğini belirledi.