Kontrolden çıkan taksi bariyerlere girdi ikiye bölündü! Yer: Antalya





Araç içerisinde sıkışan ceset ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile alınabildi. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve ağabeyi ise gözyaşlarını tutamadı.