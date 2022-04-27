SON DAKİKA: Bursa'da sokağa düşen uçakta can verdi! Yürek yakan detay: Pilotluk için 6 saatlik uçuşu kaldığı ortaya çıktı

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL sertifikası (hususi pilot lisansı) alarak pilotluğa hak kazanan Avşar'ın havayolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikası için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Havayolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü. Avşar kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum (29) ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.