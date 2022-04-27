Bayram tatiline çıkacaklara uzmanlardan uyarı! Mutlaka bunları yaptırın

Ramazan ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte özel araçlarıyla bayram tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara tatile çıkmadan önce mutlaka araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunun servis sorumlusu Burak Erdem, bakımı yapılan araçta yaklaşık 32 noktanın kontrolünü sağladıklarını söyledi.
Özel araçlarıyla bayram tatiline çıkmak isteyen vatandaşlar Ramazan ayının bitmesine son günler kala araç bakım servislerinin yolunu tuttu. Araçlarıyla güven içerisinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar araçlarının rutin kontrollerini yaptırmak için araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Servise bakımı için getirilen araçların yağ değişimi, fren kontrollüleri ve lastik basınç ölçümleri başta olmak üzere hayati önem arz eden 32 noktanın kontrolünün sağlanması güvenli yolculuk için atılmış ilk adım olacak. Aracın yağı ve suyu diyerek sürücülerin önemsiz görmemeleri konusunda uyarıda bulunan servis sorumlusu Burak Erdem, tatile çıkılmadan önce araçların periyodik bakımlarının yaptırılması gerektiğini söyledi.