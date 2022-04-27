Bayram tatiline çıkacaklara uzmanlardan uyarı! Mutlaka bunları yaptırın





"ARACIN YAĞI VE SUYU DİYEREK GEÇMEMEK LAZIM"

Basit gibi görünen bakımların yaptırılması halinde vatandaşların güvenli bir yolculuk geçireceğini belirten yetkili servis sorulusu Burak Erdem, "Yaklaşan bayram tatili ve havaların ısınmasıyla birlikte özel araçlarıyla yola çıkacak olan sürücülerden yola servisimizde yoğunluk başladı. Bizim araç kullanacak olan sürücülerimizden isteklerimiz, yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırmaları hatta periyodik bakımlarını yaptırmalarıdır. Böylelikle yolculukları daha sağlıklı olacaktır. Amacımız basit bir yağ değişimi değil. Aracın yağı ve suyu diyerek geçmemek lazım. Aracın alt takımlarının kontrolü, balata kontrolleri, fren hidroliklerinin seviyesinin kontrolleri gibi bakımlar aracın daha sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacaktır. Servise getirme nedenleri basit bir yağ değişimi olarak görünüyor ama yağ değişiminin haricinde araçta yaklaşık 32 noktanın kontrolünü sağlıyoruz. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle klima bakımlarını yapıyoruz. Klimalardaki bakteri oluşumlarının önüne geçiyoruz" diye konuştu.