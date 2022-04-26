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    • Yaşam
    • 26.04.2022 07:53
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    • 26.04.2022 07:53
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    Ukraynalı şarkıcı Jamala'dan Emine Erdoğan’a övgü dolu sözler: Güçlü iradesi tüm dünyaya örnek olmalı

    Son dakika haberi! Türkiye’ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, “Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz” ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady’leri, hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli iradeyi sahiplenmeli, dünyaya örnek olmalı" dedi.

    Güçlü iradesi tüm dünyaya örnek olmalı

    Rus işgali nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala, geçen hafta Emine Erdoğan'ın Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için verdiği iftarın konuklarından biriydi. Şarkıcı Jamala, duygularını anlattı.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Jamala, "Şu anda bulunduğum ve mülteci olduğum Türkiye'de yetimleri koruduklarını, onlara her türlü maddi ve manevi yardımda bulunduklarını görmek; Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizi ve çocukları; kendi kızları ve torunlarından ayırmadığını hissetmek beni çok duygulandırdı." dedi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin farkında olduklarını dile getiren ünlü sanatçı, "Emine Erdoğan'ın "Zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, zalimin karşısında durmakla mükellefiz" ifadesini eşsiz buluyorum. Tüm dünya first lady'leri, Emine Hanımefendi'nin bu güçlü iradesini sahiplenmeli ve bu zulme dur demeli. En başında beri hanımefendinin kadın ve çocuklar için gösterdiği bu kuvvetli irade, tüm dünyaya örnek olmalı diye düşünüyorum. Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanması için bizlere verdiği büyük ve eşsiz desteğin farkındayız. Türkiye bu anlamda lider bir ülke. Ukrayna'ya ve Ukraynalılara verdiği destekten dolayı Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ukrayna'nın iyiliğine olan inancı için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye tüm Ukrayna halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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