Tuzla’da soygun dehşeti! Kuyumcuyu vurup bir torba altınla kayıplara karıştılar

"SESLERİ DUYAN ÜST KATTAKİ DOKTOR YANIMA GELEREK MÜDAHALE ETTİ"

Sesleri duyarak kuyumcuya koşan Mükerrem Engin, "Biz esnafız kuyumcuyla aramızda 50 metre var. Sabah saatlerinde sesler gelmeye başladı. İlk cam seslerini duydum. Büyük ihtimalle kuyumcudaki camı patlatmış birisi. Kaçanları gördüm, iki kişiydi. Biri motosiklette çalışır halde bekliyordu. Diğeri de kuyumcuya girerek altınları poşete doldurdu. Daha sonra gitti. Hırsızlar gittikten sonra ilk ben girdim içeriye, baktım ki kuyumcu çalışanı kafasından vurulmuş haldeydi. Her yer kan gölüydü, adamı görünce dükkanda 'öldü öldü' diye çığlık attım. Kuyumcunun üst katında doktor oturuyor. Seslerimi duyunca, koşa koşa yanıma geldi. İlk tampon kalp masajıyla müdahale etti. Yaralı ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Durumuyla ilgili hastaneden haber bekliyoruz. Durumu da ağırdı" dedi.