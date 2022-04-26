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    • Yaşam
    • 26.04.2022 08:37
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    • 26.04.2022 08:37
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    Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü

    Osmaniye’de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulup ağır yaralanan Ümit Doğan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü

    Olay, akşam saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Doğan, tabancayla vurularak yaralandı.

    Doğan, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü
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