İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu imal eden şüpheliye suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul'da yer aradığı bilgisine ulaşıldı.