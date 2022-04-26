İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu imal eden şüpheliye suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmaları neticesinde S.E. isimli bir kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul'da yer aradığı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri'de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.
ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
S.E.'nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü.