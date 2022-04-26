‘Arabayı neden buraya park ettin’ deyip bıçakladı





Olayı anlatan Kemal Dönmez, "Olay günü evde oturuyorduk. Evimizin zilleri çaldı. Babamın zili, bizim zil, bütün ziller çaldı. Biz de aşağı indik bir şey var diye. Saldırgan şahıs elinde bıçakla geldi. Bu arabanın niye burada diye sordu. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda küfür ederek üzerimize saldırdı. Sonra apartman kapısından elini sokarak babamın elini yaraladı. O sırada biz kapıyı kapatıp kendimi güvene almaya çalıştık. Sonra polisi aradık. Saldırgan şahıs biraz daha kapıyı yumrukladıktan sonra polis geldi. Kendisi yan komşumuz. İddiasına göre aracımız yolun ortasında. Ama arabayı da park ettiğimiz yer kendi arsamız oluyor. Şu anda mahkeme sürecindeyiz. Mahkemeye çıkacağız. On yıllık komşumuz. Can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Şu anda tedirginiz. Hala yanımızda duruyor" dedi.