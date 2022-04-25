Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor? 🔎Trafikte ilk yardımın önemi nedir?

İLK YARDIMIN ÖNEMİ NEDİR?

İlk yardımın önemi, hayat kurtarmak için yapılan acil müdahaledir. İlk yardım eğitimi almış bir kişi, acil müdahale ekiplerinin gelişini beklerken; hayatı tehdit eden bir olay veya yaralanma sonrasında ilk yardım yapabilir.

İlk yardımın amacı hayatı korumak, olay sonrası oluşabilecek zararları önlemek ve iyileşmeyi sağlamaktır.

İlk yardımda, duran ABC hava yolu, solunum ve dolaşımı harekete geçirmek büyük önem arz etmektedir.

İlk yardımda, doğru ve iyileşme pozisyonu, daha fazla yaralanmayı en aza indirmeye yardımcı olur.

CPR ( Kardiyopulmoner Resüsitasyon) oksijenli kan akışını korumaya yardımcı olur.

Göğüs kompresyonları yaparken, çatlaklar duyabilirsiniz bu çok normaldir.