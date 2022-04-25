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    • Yaşam
    • 25.04.2022 10:25
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    • 25.04.2022 10:30
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    Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor? 🔎Trafikte ilk yardımın önemi nedir?

    Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Nisan ayının son günleri yaşanırken ve Mayıs ayına az bir zaman kala bu önemli haftanın hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Trafik kural ihlali ve ihmali nedeniyle pek çok can kayıpları ve mal zararları yaşanabiliyor. Bu durumun önemine dikkat çekmek ve bilgilendirmek amacıyla kutlanan bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Peki trafikte ilk yardımın önemi nedir?

    takvim.com.tr
    Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor? 🔎Trafikte ilk yardımın önemi nedir?

    Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor? 🔎Trafikte ilk yardımın önemi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle trafik kurallarını ihlal sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanıyor ilk yardımın önemine dikkat çekmek için her yıl trafik haftası kutlanıyor. İşte ayırıntılar...

    TRAFİK HAFTASI NE ZAMAN 2022?

    Ülkemizde "Trafik Haftası" Mayıs ayının ilk cumartesi gününü izleyen hafta olarak kabul edilmektedir. Trafik haftasında trafik kurallarına uymanın önemi vurgulanmaktadır. Ülkemizdeki trafik kazalarının büyük çoğunluğu trafik kurallarına uymakla ilgili ihmalkârlık ya da önemsememekten kaynaklanmaktadır

    İLK YARDIMIN ÖNEMİ NEDİR?

    İlk yardımın önemi, hayat kurtarmak için yapılan acil müdahaledir. İlk yardım eğitimi almış bir kişi, acil müdahale ekiplerinin gelişini beklerken; hayatı tehdit eden bir olay veya yaralanma sonrasında ilk yardım yapabilir.

    İlk yardımın amacı hayatı korumak, olay sonrası oluşabilecek zararları önlemek ve iyileşmeyi sağlamaktır.
    İlk yardımda, duran ABC hava yolu, solunum ve dolaşımı harekete geçirmek büyük önem arz etmektedir.
    İlk yardımda, doğru ve iyileşme pozisyonu, daha fazla yaralanmayı en aza indirmeye yardımcı olur.
    CPR ( Kardiyopulmoner Resüsitasyon) oksijenli kan akışını korumaya yardımcı olur.
    Göğüs kompresyonları yaparken, çatlaklar duyabilirsiniz bu çok normaldir.

        1- Hayatı korumak ve kurtarmak en temel amaçtır.
        2- Daha fazla zararı önlemek için; yaralı stabil tutulmalı ve sağlık hizmetleri gelmeden önce yaralının durumu bozulmamalıdır.
        3- Mağduru zarardan ve kaza yerinden uzak tutmak gereklidir.
        4- Bekleme anında ilk yardım tekniklerini uygulamak, onların vücut sıcaklığını korumak, kuru kalmasını sağlamak, herhangi bir kanama varsa kanamayı durdurmak, kanamanın önlenmesi için baskı uygulamak gereklidir.
        5- İyileşmeyi desteklemek için bandajlama uygulaması gerekli olabilir.

        İlk yardımda belirtilen en yaygın terim ABC'dir. Bu, solunum yolu, solunum ve dolaşım anlamına gelir.

        Hava Yolu(Solunum Yolu): Hava yolunun açık olduğundan emin olun. Solunum yollarının tıkanmasından kaynaklanan boğulma ölümcül olabilir.
        Solunum: Hava yollarının açık olduğu onaylandıktan sonra, kişinin nefes alıp veremeyeceğini ve gerekirse nefes almayı sağlayıp sağlayamadığını belirleyin.
        Dolaşım: Acil duruma karışan kişi nefes almıyorsa, ilk yardımcısı göğüs kompresyonları ve kurtarma nefesine devam ederek göğüs kompresyonları dolaşımını sağlamalıdır, bu durum zamanda kazanmasını teşvik edecektir. Hayatı tehdit edici olmayan acil durumlarda, ilk yardımcının nabzı kontrol etmesi gerekir.
        Ölümcül kanama veya defibrilasyon: Bazı kuruluşlar ciddi ve şiddetli yaraları veya kalbe ayrı bir dördüncü aşamada defibrilasyon uygulamayı düşünürken diğerleri bunu dolaşım adımının bir parçası olarak değerlendirir.
        ABC'yi bir hastayla değerlendirmek ve sürdürmek, bir ilk yardımcının eğitimine ve deneyimine bağlıdır. ABC güvenceye alındığında, ilk yardımcısı daha sonra herhangi bir ek tedaviye odaklanabilir.
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        Haberler Yaşam Trafik haftası ne zaman 2022? 🚍Trafik ve ilk yardım haftası hangi günler kutlanıyor? 🔎Trafikte ilk yardımın önemi nedir?
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