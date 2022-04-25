Marmara Denizi'ndeki müsilaj uzmanları ikiye böldü! 'Toprağa dökülmeli' diyen de var 'başka yere nakledilmeli' diyen de

"TOPRAĞA GÖMÜLDÜĞÜ ZAMAN BAKTERİLERİN ETKİSİYLE ÇÜRÜMEKTEDİR"

İstanbul Üniversitesi Kimyasal Oşinografi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Müsilaj Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nuray Çağlar, müsilajın canlıların ürettiği doğal bir malzeme olduğunu belirterek, bu nedenle toprakta çürümesinin de beklenen bir durum olduğunu belirtti. Çağlar şöyle konuştu; "Müsilaj, denizde fitoplankton dediğimiz canlıların ürettiği, ağırlıklı olarak polisakkaritlerden oluşan ve ayrıca karbonhidrat ve proteinleri de içeren şekerli bir doğal malzeme.